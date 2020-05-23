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狂！印度15歲少女載傷父 勇騎單車千里返鄉
印度許多基層勞工因新冠肺炎疫情丟飯碗，被迫從大城市搬回各自家鄉。15歲女孩喬蒂．庫瑪里（Jyoti Kumari）最近騎著自行車，將受傷的父親載回1000多公里外的家鄉，讓人大讚勇敢。
紐約時報報導，喬蒂的父親是一名失業移工，受傷後幾乎無法走路。於是喬蒂跟父親說，「讓我帶你回家」。
喬蒂的父親認為這想法很瘋狂，但最後還是同意。他們用最後的積蓄買了一台20美元（約台幣600元）的自行車，喬蒂在前面騎車，讓父親坐在後座，從新德里郊區騎回約1126公里外的老家。
她途中用借來的手機向母親說，「媽媽別擔心，我會把爸爸送回家的」。這個孝女花了八天，順利把父親送回故鄉。
印度過去兩個月實施防疫封鎖期間，數百萬名民工和其家人離開印度大城市，他們陷入絕望而又一貧如洗的處境。他們試圖回到自己老家，依靠家人生存。
但許多人都沒成功。有些人被火車輾過，也有些人被卡車撞到，更有些人沿著漫長而炎熱的高速公路跋涉時累倒。
喬蒂騎車遠征送父親回家的故事曝光後，印度媒體大肆報導，並讚許喬蒂的行為相當「勇猛」。
印度自行車協會得知後，認為喬蒂有潛力，邀請她到新德里參與國家隊選拔。累到說話都沒什麼力氣的喬蒂表示，她很想試試。
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