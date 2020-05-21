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日韓出口悽慘之際 韓半導體出貨數據回暖露曙光

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
南韓5月頭20天出口下滑20%，但半導體出口已見起色。（圖／歐新社）
南韓5月頭20天出口下滑20%，但半導體出口已見起色。（圖／歐新社）

日本4月出口與南韓5月頭20天出口分別較一年前衰減20%以上，反映疫情影響抑制全球經濟活動，全球貿易可能進一步轉弱。不過一大亮點是，南韓半導體出口大增逾13%，凸顯半導體出貨回升出現曙光。

南韓海關21日公布，5月頭20天出口下滑20%，延續4月全月衰減25%的頹勢，凸顯全球需求與企業活動依然受疫情壓抑。對中國的出口僅下滑1.7%，凸顯中國大陸復工出現進展；對歐、美的出口分別下滑22%與18%。

新韓銀行經濟學家徐再永（So Jaeyong，音譯）表示：「雙位數出口跌幅將持續至少兩個月以上。繼中國大陸之後，美國重啟經濟，可能會為貿易下滑打底，但眼前仍有諸多風險，包括更廣泛的第二波疫情。」

南韓出口數據的一大亮點是半導體出口在5月頭20天出口增加13.4%，逆轉4月同期間的15%衰減情況。半導體領域被視為是疫情下的主要受惠領域，原因是線上學習與企業勞工在家工作潮，推升半導體的需求。

其他方面，汽車出口衰減逾五成，石油產品的出口值也銳減69%。

日本財務省同日公布，4月出口年比銳減21.9%，創2009年10月來最大衰減幅度，當時是全球金融危機拖累需求。日本出口已連17個月下滑，創1980年代以來最長衰減紀錄。

日本上月對美國出口衰減37.8%，對最大貿易夥伴國中國則下滑4.1%。

NLI Research Institute經濟學家齊藤太郎表示，最新數據證實日本經濟正迅速惡化，他預期貿易還會下滑一或兩個月才會回升，「要恢復至疫情前的情況將耗費一段長時間」。

日本經濟 半導體

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