美元走軟 歐元回升至逾兩周高點

美元對多數貨幣走貶，聯準會（Fed）4月會議紀錄顯示，委員們認為新冠疫情對經濟構成嚴重威脅。美元兌歐元周三（20日）跌至逾兩周最低，因歐元受德法提議設立歐盟復甦基金提振。

美元指數20日下滑0.25%，至99.124。不過21日盤初小幅上漲0.13%。

歐元兌美元升0.54%，報1.0983美元，為5月1日以來最高。

美元兌日圓貶值0.2%至107.51日圓。

法國和德國周一提議設立規模5,000億歐元（5,430億美元）的復甦基金，此外，周二發布的調查數據顯示，德國5月投資者信心改善幅度遠遠超過預期，相關消息提振歐元走升。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「歐元兌美元挑戰昨日觸及的高點、以及5月初和4月創下的高點。」

Fed周三公布的會議紀錄顯示，決策者再次承諾將利率維持在接近零的水平，直到他們相信美國經濟走上復甦。

美元當日普遍走軟，因市場參與者顯然押注經濟將從新冠病毒引發的低迷中強勁復甦的希望。美元通常在投資者規避風險時吸引資金流入。