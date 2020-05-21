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金價續漲逼近1,750美元 國際原油期貨勁揚

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
國際金價20日續漲，反映市場對研發新冠病毒疫苗的樂觀情緒消退，帶動避險需求升高。路透
國際金價20日續漲，反映市場對研發新冠病毒疫苗的樂觀情緒消退，帶動避險需求升高。路透

美國原油期貨20日收漲，受上周美國原油庫存減少和燃料需求改善等消息帶動；布蘭特原油也收漲。金價續漲，因為市場對新冠病毒疫苗的樂觀情緒消退，帶動避險需求升高。

●紐約原油、布蘭特油價雙雙上漲

西德州輕原油7月期貨20日收盤勁揚4.79%，報每桶33.49美元。布蘭特原油上漲3.17%，報每桶35.75美元。

路透報導，原油期貨已從最近的疲軟中復甦，因減產速度比預期更快，緩解供應過剩可能導致貯油空間接近滿載的情況。

美國能源資訊署（EIA）的最新資料顯示，美國上周原油庫存連續第二周下滑，原油期貨交割地奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存量減少560萬桶，但汽油庫存量意外增加280萬桶，反映需求持續疲軟。

數據顯示，原油需求下滑導致美國汽油和餾分油上周的庫存增加，而煉油利潤疲軟可能造成需求延後復甦。

●金價續漲 反映避險需求升高

國際黃金現貨20日終場上漲0.18%，報每英兩1,748.18美元，延續前一日的漲勢。

美國聯準會（Fed）會議紀錄透露的訊息和新冠病毒疫苗仍存不確定性，推升金價上漲，但市場對經濟復甦的期望升高，意味風險偏好有所改善，從而打壓金價漲幅。

Fed會議記錄顯示，委員一致認為，他們將致力於全面使用工具，並採取適當行動來支持美國經濟。

新聞網站STAT News日前報導，對Moderna試驗冠狀病毒疫苗的結果表達擔憂，這項消息抑制了市場的熱情和冒險意願。

金價 疫苗

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