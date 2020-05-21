Fed：疫情構成嚴重經濟威脅 上回會議未討論負利率

美國聯準會（Fed）20日公布4月的會議紀錄，官員們認為新冠病毒疫情對經濟構成嚴重威脅，同時也擔心金融穩定面臨風險。決策者再次承諾將利率維持在接近零的水準，直到他們有信心美國經濟走上復甦之路。

Fed在4月28至29日的會議紀錄顯示，官員們一致認為「疫情的經濟影響對經濟活動在中期內面臨格外龐大的不確定性和重大風險」。一些與會者談到，金融穩定面臨潛在風險。與會者擔心銀行可能承受更大的壓力。

Fed決策官員同意，他們「將動用委員會的工具並採取適當行動，來支持美國經濟」。他們同意近期所採取的行動，對於協助降低經濟展望的下滑風險有其必要性。

不過，會議上沒有討論到關於負利率的問題。

一些與會官員認為，「近期或中期內再爆發另一波感染的可能性很大」，紀錄顯示，Fed或許會在未來一段時間內動用特別的權力來支撐經濟。

一些與會官員呼籲對利率路徑提供更精確的前瞻性指引，例如將利率的任何調整與失業或通膨達到特定水準進行連結。這也是聯準會在上一次危機期間使用的方法。

官員還討論其他的可能做法，包括為債券收購提供指引，以及利用購買美國公債來限制長期借款成本，這是一些其他央行採用的方法。

一些決策者認為，完成去年啟動的貨幣政策架構評估，也可能有助於澄清Fed的政策意圖。

Fed決策者在當時的會議上把利率維持在接近零的水準，並重申採取一切措施支撐經濟的承諾，表示新冠病毒大流行不僅會在短期內減緩經濟成長，而且會對中期經濟前景構成「相當大的風險」。

美國各州自3月中開始實施居家令以減緩疫情擴散以來，已有超過3,600萬美國人失業，第1季經濟年化後萎縮4.8%，經濟學家預估第2季將萎縮34%。

不過各州現在正在鬆綁限制措施，這提高第3、4季經濟將逐步恢復成長的希望，但也帶來出現更多感染者和死亡病例的風險。