車廠復工大不易 福特汽車兩天內生產線三度暫停

美國車廠在新冠疫情趨緩後的復工過程，未如想像中順利。彭博資訊報導，福特汽車（Ford）的兩處重要工廠在兩天的時間內，必須三度暫時停工。但業界了解到這將會成為度過疫情時，車廠局部復工所要因應的日常狀況。

福特在芝加哥的車廠，周三（20日）因附近的供應廠有員工確診新冠病毒感染，零件來不及供應，必須暫停生產。在這之前，車廠才因為本身有兩位工人確診，而在19日被迫暫停運作幾個小時。福特另一個在密西根州Dearborn的車廠也因有一位員工確診而停工，停止生產F-150小貨卡。

福特北美工廠在因防堵疫情擴散停工兩個月後，本周重啟生產活動。