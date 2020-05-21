快訊

蔡英文就職演說提修憲 蘇起憂將成為「兩國論的最高潮」

尋找田中斑比：德國農業復甦的「缺工乾旱」危機

車廠復工大不易 福特汽車兩天內生產線三度暫停

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
福特汽車密西根州Dearborn卡車工廠生產線的檔案照片。 路透
福特汽車密西根州Dearborn卡車工廠生產線的檔案照片。 路透

美國車廠在新冠疫情趨緩後的復工過程，未如想像中順利。彭博資訊報導，福特汽車（Ford）的兩處重要工廠在兩天的時間內，必須三度暫時停工。但業界了解到這將會成為度過疫情時，車廠局部復工所要因應的日常狀況。

福特在芝加哥的車廠，周三（20日）因附近的供應廠有員工確診新冠病毒感染，零件來不及供應，必須暫停生產。在這之前，車廠才因為本身有兩位工人確診，而在19日被迫暫停運作幾個小時。福特另一個在密西根州Dearborn的車廠也因有一位員工確診而停工，停止生產F-150小貨卡。

福特北美工廠在因防堵疫情擴散停工兩個月後，本周重啟生產活動。

福特 疫情

延伸閱讀

推動重組計畫 法國雷諾汽車計劃關閉法國三座工廠

議員質疑沒有處理農地違章決心 王惠美：工業用地不足

彰縣農地違章工廠不斷增加 王惠美：歷史共業

美密西根州理髮店不顧禁令開門營業 武裝民兵幫擋警察

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

科技股推升美股 道瓊收漲369點、那指距歷史高點不到5%

看好經濟復甦，更多的州放鬆居家限令，科技股領漲，美國股市大幅上揚。

美將要求陸企證明不受政府控制 否則面臨在美下市命運

美國參議院20日以壓倒性票數通過法案，將要求企業證明他們並不受外國政府的控制，這項規定可能會導致阿里巴巴和百度這類中國大...

美股道瓊勁揚近370點 臉書、亞馬遜股價創新高

美股周三（20日）收漲，道瓊指數大漲近370點，標普500指數創逾10周高點，五個交易日內第四日上漲，反映投資者關注美國...

臉書開商店 強碰亞馬遜

社群媒體巨擘臉書公布新服務「臉書商店」（ Facebook Shops），幫助企業更容易在臉書、Instagram（IG...

東南亞雲端市場 大咖搶進

隨著東南亞的電子商務日益蓬勃發展，這個地區快速成長的雲端市場，已成為Google、亞馬遜、微軟與阿里巴巴、華為等美中雲端...

蘋果砸21億 買一部電影版權

知情人士透露，蘋果公司已斥資約7,000萬美元(約新台幣21.1億元)向Sony購入戰爭片「怒海戰艦」（Greyhoun...

打破禁忌 印、菲央行向政府買債

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，已迫使印尼、菲律賓等開發中亞洲國家央行突破禁忌，直接向政府購買債券，展現破釜沈舟的決心救經濟。

頭一遭 英發行負殖利率公債

英國發行首批負殖利率債券，反映在通膨率下滑且新冠肺炎疫情衝擊下，決策當局採取行動振興經濟的壓力升高，這也助長有關負利率的...

土國、卡達換匯上限 提高

土耳其向盟國卡達確保新的外匯資金來源，與卡達的換匯協議上限提高兩倍。與西方盟國交惡的土耳其，再度向石油富國卡達求援。

泰國降息 今年第三度

泰國央行20日一如外界預期宣布調降基準利率1碼至0.5%，為史上新低，也是今年來第三度降息，以因應疫情對泰國消費和旅遊造...

避險基金憑這些「熱狗」 上半年擊敗美股大盤

新冠肺炎疫情讓避險基金突然間鹹魚大翻身，今年來投資績效斐然，其中又以Pershing Square避險基金經理人艾克曼（...

熱門新聞

關到死！韓前總統朴槿惠干政受賄案終審 遭檢求刑35年

川普指控世衛失職偏袒大陸 華郵查證駁斥

「退群王」川普又來了！美威脅退世衛 對台是好是壞？

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

美股道瓊開盤大漲300點 油價連續五日上漲

巴菲特也栽跟斗！德企假造訂單 哄抬波克夏收購價碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。