英國央行總裁不排除負利率可能 唯目前尚未考量

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周三（20日）表示，與新冠狀病毒危機未發生之前相比，他現在已較不那麼反對負利率，其他央行則是對實施負利率的成效褒貶不一。他說，儘管英國央行不排除史上首次將利率降至零以下的可能性，但目前也還沒將之納入考量。

貝利上周就曾表示，英國央行還沒有考慮將利率下調至負值。不過他最近的談話聽起來不像前任總裁卡尼那麼反對負利率。

貝利出席英國議會財政委員會報告時表示：「我已經有點改變我的立場」，還形容他3月初到該委員會報告，現在看來似乎是「很久以前的事」。

20日稍早，英國首次以低於零的殖利率發行公債。今年3月，英國央行兩次降息，利率降至0.1%的歷史最低水平，並加大了債券購買規模，其中大部分是政府為支撐經濟而發行的債券。

經濟學者預計英國央行的下一步行動，將會是在6月18日下次會議結束時，增加購買政府公債的規模。

貝利20日對財政委員會說：「我們正在非常仔細研究已實施負利率的央行的經驗，目前，其中一些央行發表的評估報告其實相當有趣。我必須說，對他們對負利率的檢討，褒貶不一。」