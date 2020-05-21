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台股ADR隨美股上漲 台積電勁揚逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三隨美股上漲，台積電大漲2.03%，較台北交易股價溢價5.7%。

道瓊工業指數20日收高369.04點，漲幅1.52%，報24,575.9點；標普500指數勁揚48.67點，漲幅1.67%，報2,971.61點；那斯達克指數收高190.67點，漲幅2.08%，報9,375.78點。

費半指數收盤大漲3.67%。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.07 +0.25%

中華電 CHT 37.28 +0.68

台積電 TSM 51.84 +2.03

聯電 UMC 2.45 +0.82

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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