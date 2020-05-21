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美將要求陸企證明不受政府控制 否則面臨在美下市命運

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國參議院通過法案，將要求陸企證明不受政府控制，否則面臨在美下市命運。（圖／美聯社）
美國參議院通過法案，將要求陸企證明不受政府控制，否則面臨在美下市命運。（圖／美聯社）

美國參議院20日以壓倒性票數通過法案，將要求企業證明他們並不受外國政府的控制，這項規定可能會導致阿里巴巴和百度這類中國大陸企業被禁止在美股交易所上市。

這項法案是由共和黨籍的路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）與共和黨籍馬里蘭州參議員范荷倫（Chris Van Hollen）提出，獲得一致同意通過，將要求企業必須證明他們不受外國政府的控制。

如果一家公司不能證明本身未受到這類政府控制，或美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對該公司進行稽核核查、確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市。

共和黨籍議員甘迺迪表示：「我不想陷入新的冷戰」，希望「中國大陸遵守規定」。

民主黨籍的范荷倫表示：「上市公司都應遵守相同標準，這項法案對市場進行合理化調整，讓投資人獲得他們要進行決策所需的透明度。」「我對於我們今天能夠在壓倒性的兩黨支持下通過法案感到驕傲，我敦促眾議院同僚迅速採取行動。」

中國大陸長期以來拒絕允許美國的上市公司會計監督委員會稽核在紐約證券交易所、那斯達克和其他美國交易所上市的大陸企業稽核結果。上市公司會計監督委員會當初是在2002年為因應安隆會計醜聞案而成立的核查部門，目的是防止可能導致股東蒙受損失的欺詐和不當行為。

儘管阿里巴巴和百度等陸企已在美國上市並籌得數十億美元資金，但中國大陸和美國在這個稽核問題上一直存在分歧。去年，在美中深陷貿易糾紛之際，這個問題就是爭議的焦點之一。一些白宮人士一直在敦促川普對稽核核查採取更強硬的立場。

上市公司 美中關係

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