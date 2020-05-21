美股道瓊勁揚近370點 臉書、亞馬遜股價創新高

美股周三（20日）收漲，道瓊指數大漲近370點，標普500指數創逾10周高點，五個交易日內第四日上漲，反映投資者關注美國經濟將繼續重啟的跡象，且押注聯準會（Fed）可能推出更多刺激措施。此外，臉書和亞馬遜股價漲至至歷史新高。

道瓊工業指數20日收高369.04點，漲幅1.52%，報24,575.9點；標普500指數勁揚48.67點，漲幅1.67%，報2,971.61點；那斯達克指數收高190.67點，漲幅2.08%，報9,375.78點。

標普500指數全數收復周二的跌點。11個類股全部上漲，能源、金融和科技股領漲。那斯達克指數收於三個月高點，距離2月19日觸及的紀錄高點只剩4.5%，主因是臉書和亞馬遜股價飆升至歷史高點。

Fed公布的上次會議紀錄顯示，官員認為新冠疫情對經濟構成嚴重威脅，同時也擔心金融穩定面臨的風險，決策者再次承諾將利率維持在接近零的水準，直到他們相信美國經濟走上復甦正軌。

Bokeh Capital Partners首席投資長Kim Forrest表示：「在可預見的未來，利率將遠低於之前的水準，這將影響到我們逢低買入時對本益比的考量。如果你給自己多一點時間，認為一切將會在兩年後重回正軌，而你會持股三到五年，這會是很瘋狂的想法嗎？」

另外，零售百貨業者Lowe’s 和目標百貨（Target）雙雙公布營收高於預期。新英格蘭投資與退休集團初級顧問John Ham表示：「諸如佛羅里達州之類的地方出爐了一些很棒的數據。隨著我們慢慢恢復正常，這些一點一滴的改善將推動市場上漲。」

不過，由於未來幾周的經濟數據可能令人沮喪，部分投資人擔心股市可能已經漲過頭，標普500指數較3月23日的收盤低點上漲了近33%。

另外，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周三表示，眾議院議員計劃下周進行投票，表決是否給予小企業更多時間利用薪資保障計畫（PPP）獲得援助。