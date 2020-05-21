科技股推升美股 道瓊收漲369點、那指距歷史高點不到5%

看好經濟復甦，更多的州放鬆居家限令，科技股領漲，美國股市大幅上揚。

道瓊工業平均指數上漲369.04點或1.52%收2萬4575.9點。史坦普500指數上漲48.67點或1.67%收2971.61點，為3月6日來新高。那斯達克綜合指數上漲190.67點或2.08%收9375.78點。

20日的漲幅使本周主要股指平均上漲超過3%。讓以科技為主的那指今年以來上漲4.5%，超過道指和史指，距2月的歷史高點不到5%。

臉書股價上漲6.04%，創歷史新高。亞馬遜也創下了歷史新高，上漲1.98%。

康州從20日起允許消費者在有戶外座位的餐廳用餐，並且部分商店也開始營業。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布疫情已回落到爆發初期。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)表示：「未來3到6周對金融市場很重要，因為大多數州都以不同程度地重新開放經濟。」而股票已經「以某種程度重新定價經濟成功重啟」。

不過，雷恩補充說：「我們仍然認為，消費者支出的恢復速度可能比市場目前預期的要慢。」

米高梅度假村(MGM Resorts)、聯合航空和Live Nation Entertainment的股價均上漲5.19%以上。因全球經濟停滯，這些企業今年備受打擊。

Lowe's和目標百貨(Target)的強勁零售獲利也提升了市場人氣。Lowe's第1季同店銷售額成長11.2%；目標百貨數位銷售額的成長推動上季同店銷售額增加10.8%。

參議院通過加強對中國企業監管的法案，主要股指由盤中高點回落。該法案還禁止一些中國企業在美國交易所上市。消息傳出後，阿里巴巴、百度和京東等在美國上市的股票均從高點回落。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「隨著現在經濟重新開放，幾乎可以肯定的是，基本的經濟和財報將出現一段改善期。」「加上疫情可能在夏季趨緩以及全面的疫苗試驗，也許在注入流動性和財政刺激外，股市仍可得到支撐。」