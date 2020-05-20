避險基金憑這些「熱狗」 上半年擊敗美股大盤

新冠肺炎疫情讓避險基金突然間鹹魚大翻身，今年來投資績效斐然，其中又以Pershing Square避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）的操作最出名：他在新冠病毒來襲觸動美國各地啟動抗疫限制前，就先押空美股而大賺。

MarketWatch報導，RBC資本市場公司根據美國證管會（SEC）申報文件，分析342檔避險基金的持股後，發現這些避險基金憑著一些最熱門的持股，今年上半年績效表現擊敗大盤。

在這些避險基金持股清單上名列前茅的股票大多名聲響叮噹。前十名依序是：亞馬遜、微軟、製藥公司愛力根（Allergan）、臉書、Google母公司Alphabet、Netflix、金融科技公司FIS（Fidelity National Information Services）、蘋果、威士公司，以及有線電視營運商Charter Communications。

RBC的分析指出，這些避險基金今年來持有亞馬遜股票總值居冠，達到225.47億美元，這份報告追蹤的避險基金中有42%持有亞馬遜，而這檔股票今年來（計算至18日為止）相對於標普500指數的投資報酬率達42%。微軟也很熱門，獲38%的避險基金納入投資組合，合計持股總值達213.97億美元，今年來相對投資報酬率達25.8%。

RBC的報告指出，這些熱門持股表現超越大盤的時候集中在美股崩跌期間；待美股止跌回升後，他們相對於美股大盤的表現就有好有壞。

以類股來看，最獲避險基金青睞的持股，也就是RBC所謂的「熱狗」（hot dogs），前20名榜單上占最多的是資訊科技類股（7檔），包括微軟和蘋果在內；健康照護類股也有7檔，包括愛力根、必治妥施貴寶、聯合健康集團（UNH）、嬌生、Merck、艾伯維、Biogen；以及臉書、Alphabet等通訊服務股（4檔）。至於名列第一的亞馬遜被歸類為非必需消費品股，第18名的寶鹼（P&G）則為必需消費品股。

不過，整體而言，仍以科技、網路、媒體和電信公司排名較前。

RBC報告另指出，避險基金也大舉減持工業股，特別是波音（Boeing），以及達美航空、聯合航空等航空股。