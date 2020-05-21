東南亞雲端市場 大咖搶進

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

隨著東南亞的電子商務日益蓬勃發展，這個地區快速成長的雲端市場，已成為Google、亞馬遜、微軟與阿里巴巴、華為等美中雲端業者的兵家必爭之地。

在去年的齋戒月期間，Tokopedia一天的銷售額就超過了頭六年全部營業額。為應付流量的激增，這家印尼最大線上購物公司透過Google和阿里巴巴的雲端伺服器，來因應齋戒月這類活動。

Tokopedia工程部門資深副總裁威加賈指出，在如此重要的時刻，使用這兩家公司的伺服務器可將該公司網站和應用程式當機的風險降至最低。

據國際數據資訊公司（IDC）， 東南亞是全球成長最快的雲端運算市場，在2023年前雲端服務年度支出將達760億美元。顧能（Gartner）的研究主管指出，沒有公司想放棄如此大的市場。

該主管指出，像阿里雲這類中國大陸雲端供應商的崛起，阻止了亞馬遜雲端服務（AWS）和其他公司在亞太市場獨領風騷，而華為雲端服務的加入，使競爭更加激烈。

Synergy研究集團指出，競爭刺激了投資，過去三年亞馬遜、Google、阿里巴巴、騰訊和微軟在此地區的資料中心覆蓋率增加近70％。 IDC表示，去年在亞洲的雲端基礎設施投資達到980億美元。

在歐美市場面臨更多艱苦挑戰的中國供應商，對亞洲的投資也增加了一倍。阿里雲2018在印尼成立，成為該國第一個全球公共雲端平台，之後谷歌和亞馬遜都宣布跟進計畫。

阿里巴巴在中國大陸以外的地區經營11座資料中心，上月宣布未來三年在雲端運算投資280億美元，並打出「在亞洲為亞洲」的宣傳以招徠當地客戶。

但這並未阻止Google等公司奪取市占，因為企業逐漸轉向不止一個雲端提供商。這些大型雲端營運商還為想更新其工作方式的企業提供「數位轉型服務」和網絡安全服務。Google表示，透過某些雲端工具，客戶已能將處理資料查詢的時間從幾天縮短到幾分鐘甚至幾秒鐘。

Google下個月將成為第一家在印尼成立資料中心的大型美國雲端供應商，而亞馬遜的AWS將於明年年底或2022年初在印尼推出。

印尼 齋戒月 東南亞

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