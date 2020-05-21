臉書開商店 強碰亞馬遜

社群媒體巨擘臉書公布新服務「臉書商店」（ Facebook Shops），幫助企業更容易在臉書、Instagram（IG）等平台銷售商品，這對亞馬遜、eBay等電商大咖而言，是一大挑戰。

美國財經媒體CNBC報導，臉書19日表示，公司行號可免費使用臉書商店這項服務，在粉絲專頁、IG個人資料頁面、限時動態或廣告中設置產品列表。

臉書預定26日推出臉書商店，並在未來數月開放給更多人使用。

臉書指出，未來也會允許企業透過WhatsApp、Messenger及Instagram Direct 等通訊軟體的聊天功能，將產品販售給顧客。

企業能在臉書和IG串流直播時標註產品，以便顧客點擊這個標籤和前往產品訂購頁面。

臉書商店標榜能利用上述通訊軟體的功能，例如允許使用者發問或追蹤訂單，也會提供工具來設立和追蹤顧客忠誠計畫。

臉書先前已開放企業在臉書或IG設置產品列表，但臉書商店讓業者只需上傳產品列表一次，就能在臉書多個應用程式（App）中看見這些產品列表。

臉書創辦人查克柏格表示，長期來看，臉書商店和其他電商產品有助提振廣告收入。

「我們的商業模式主要靠廣告，我們不向企業收費，因為企業若認為臉書商店具有價值，通常會在此爭取刊登更多廣告，最終幫助臉書增加廣告收入。」

查克柏格強調不會複製亞馬遜「端到端的體驗」，但會密切與串流音樂巨擘Spotify和七個其他電商平台進行產品整合合作，幫助小企業設立網路商城和妥善處理分析數據與支付。

金融時報報導，自臉書進軍電商領域以來，臉書商店是最重要的嘗試，這對亞馬遜而言，是一大挑戰，因為臉書擁有龐大的用戶。

查克柏格認為，長期而言，臉書商店將有能力提供餐廳與美食外送服務，與美食外送平台Grabhub一較高下。