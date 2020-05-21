蘋果砸21億 買一部電影版權

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司已斥資約7,000萬美元向Sony購入戰爭片「怒海戰艦」15年串流播映權，圖為蘋果執行長庫克介紹Apple TV+。（美聯社）
蘋果公司已斥資約7,000萬美元向Sony購入戰爭片「怒海戰艦」15年串流播映權，圖為蘋果執行長庫克介紹Apple TV+。（美聯社）

知情人士透露，蘋果公司已斥資約7,000萬美元(約新台幣21.1億元)向Sony購入戰爭片「怒海戰艦」（Greyhound）15年串流播映權，準備在旗下平台Apple TV+播出。這部改編自二戰小說的電影由影星湯姆漢克自編自演，製作成本約5,000萬美元。

CNBC報導，這是目前為止，蘋果為Apple TV+影片串流服務所做的最大手筆電影版權收購行動。知情人士表示，按雙方協議，Sony仍保有在中國大陸的播映權。

根據CNBC、Deadline等外媒報導，此片原訂5月7日在戲院上映，但受新冠肺炎疫情影響，延至6月19日美國父親節周末檔期，後來Sony基於疫情對戲院業造成長期衝擊，並擔心與一些延後上檔的超級英雄電影撞期，而決定取消「怒海戰艦」發片計畫。但消息人士向CNBC表示，Sony最後仍可能讓此片在中國大陸戲院上映。

這也是好萊塢一線巨星湯姆漢克擔綱的電影首次略過大銀幕、直接在串流平台播出。

知情人士說，在Sony與蘋果敲定協議之前，必須先徵得他的同意。

知情人士說，Sony悄悄向包括Netflix、蘋果在內的大型串流平台兜售這部片的播映權，引起一場競標戰，蘋果因願意出更高價錢，最後以大約7,000億美元的價碼勝出。

砸重金買片並非蘋果平時作風，但此片既有湯姆漢克巨星加持，且劇情以二次世界大戰為背景，與Apple TV+著重優質內容的特色相符。

同時，一如其他電影製片公司和串流平台，蘋果製作新片的過程也受疫情影響而中斷，導致新內容上架進度延遲，促使蘋果決定購買此片以及一些舊電視影集的串流播映權。

更多民眾居家避疫，已推升串流服務的需求，而蘋果的平台也面臨更多新競爭對手，包括Quibi、NBC環球的Peacock，以及華納媒體的HBO Max等都將陸續上線，也促使蘋果在自家原創內容之外，也設法另尋片源擴充Apple TV+服務。

電影 疫情

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