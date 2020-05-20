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歐元區4月CPI攀升0.3% 為四年來最小增幅

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
受能源價格拖累，歐元區4月CPI攀升0.3% 為四年來最小增幅。美聯社
受能源價格拖累，歐元區4月CPI攀升0.3% 為四年來最小增幅。美聯社

歐盟統計局19日發布的數據顯示，歐元區4月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升0.3%，為2016年8月以來最小增幅，不如初估值的0.4%，主因是疫情與沙俄油價戰導致能源價格走低。

歐元區最新通膨數據確認通膨率呈放緩趨勢，CPI增幅從1月的1.4%、2月的1.2%、3月的0.7%逐步下滑，遠小於歐洲央行（ECB）的略低於2%的通膨目標。

4月通膨率終值下修，主因是能源價格跌幅大於預期，由新冠肺炎疫情及兩大產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯大打油價戰拖累。歐元區4月的能源價格較去年同期下降9.7%，降幅大於初估的9.6%。

歐盟統計局表示，剔除能源價格的4月通膨率為1.4%，高於3月的1.3%，主要受益於民眾在疫情期間囤購物資，推升超市物價上揚。其中，食品、酒精及煙草的4月價格增升3.6%，增幅大於3月的2.4%；占比最大的服務業價格在4月攀升1.2%，低於3月的1.3%。

剔除能源及未加工食品價格的核心CPI年升1.1%，低於3月的1.2%。若剔除能源、食品、酒精及煙草，物價年升0.9%，小於3月的年升1%。

通膨 疫情 歐元區

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