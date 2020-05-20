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美股道瓊開盤大漲300點 油價連續五日上漲

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數20日全面開高，道瓊工業指數開盤便漲約320點或1.3%，一改昨日收跌的走勢。國際油價則連續五日上漲。圖／路透
美股三大指數20日全面開高，道瓊工業指數開盤便漲約320點或1.3%，一改昨日收跌的走勢。國際油價則連續五日上漲。圖／路透

美股三大指數20日全面開高，道瓊工業指數開盤便漲約320點或1.3%，一改昨日收跌的走勢。國際油價則連續五日上漲。

標普500指數早盤上漲1.2%，那斯達克綜合指數漲1.4％。

儘管美國政府實施封鎖措施，但居家修繕零售商勞氏公司（Lowe's）上季財報表現強勁，幫助提振市場信心。該公司第1季同店銷售增加11.2%。

同日公布上季財報的美國零售業者目標百貨（Target），受數位銷售的提振，上季同店銷售增加10.8%。

投資人持續關注各州陸續解封的情況，目前似乎沒有出現疫情升溫的跡象。由於交易商押注經濟活動會增加，國際油價20日持續開高。

新冠疫苗有望報捷、州政府準備解封可能有所進展，都激勵美股20日早盤上漲。

美國財長米努勤19日參議院銀行委員會視訊聽證會上表示，美國財政部和聯準會（Fed）都做好充足準備，以承擔用剩餘銀彈紓困所造成的損失。米努勤此前曾表示，準備斥資5,000億美元，以幫助受疫情衝擊而陷入掙扎的企業。Fed主席鮑爾也重申，央行承諾會維持市場的運作，並資助這次疫情中有需要的人。

美國Fed將於美東時間下午兩時（台灣時間21日凌晨2時）公布上次會議紀錄。

目標百貨上季營收優於預期。美聯社
目標百貨上季營收優於預期。美聯社
勞氏公司公布上季盈餘和營收都優於預期。美聯社
勞氏公司公布上季盈餘和營收都優於預期。美聯社

Fed 美股

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