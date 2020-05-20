美股道瓊開盤大漲300點 油價連續五日上漲

隨著德國逐漸解禁，正逢春夏農忙時節的慕尼黑，近郊的農人們也忙著挽袖下田。在《法新社》的這組系列組圖中，當地農人在鋤草前展開了田間搜索，小心確認棲匿在田野中的小鹿，不會因此慘遭農耕機器輾壓傷害。而在鋤草完成後，小鹿們也都隨即野放，好讓鹿媽媽們能與自己的孩子團圓。但在看似農家樂的田園景象背後，疫情過後的德國，其實農業經濟仍因為缺工與乾旱問題，陷入愁雲慘霧之中。

2020-05-20 20:15