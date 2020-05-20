巴菲特也栽跟斗！德企假造訂單 哄抬波克夏收購價碼

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
股神巴菲特收購Wilhelm Schulz時遭詐騙。路透
股神巴菲特收購Wilhelm Schulz時遭詐騙。路透

德國一家不鏽鋼製造商先前利用修圖軟體竄改訂單和發票，營造業績長紅的假象，誘騙「股神」巴菲特以至少比實際價值高出四倍的價碼收購。目前這家業者正受到德國檢方調查。

英國衛報報導，巴菲特的波克夏公司於2017年2月支付8億歐元（約新台幣242.2億元），收購家族經營的Wilhelm Schulz，但同年5月在一名匿名人士舉報後，波克夏開始懷疑，該公司是否偽造文件，以營造業績蒸蒸日上的假象。事實上，當時巴菲特剛收購的Wilhelm Schulz已陷入營運困境，且面臨破產風險。

據德國商報報導，Wilhelm Schulz部分員工可能在該公司息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）上灌水，將其他公司的表頭掃描進電腦，再利用修圖軟體假造訂單和發票，而類似造假交易案至少有47起，讓人誤以為該公司業績仍在成長。

紐約仲裁法院4月9日裁定，這家德國公司有計畫在收購案前誤導投資人，且事後企圖掩飾，並同意波克夏旗下航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts的指控，也就是Wilhelm Schulz價值不超過1.57億歐元，並判決該公司須補償6.43億歐元的差額。

在美方判決出爐後，德國杜塞道夫的一位檢察官目前以涉嫌嚴重詐欺調查Wilhelm Schulz。

德國 巴菲特 波克夏

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