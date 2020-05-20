快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

史上第一批！英國發行負殖利率債券

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
英國發行史上首批負利率債券。路透
英國發行史上首批負利率債券。路透

彭博資訊報導，英國發行該國史上第一批負殖利率債券，助長有關利率走向的辯論。

英國債務管理局（DMO）20日發售這批2023年到期的公債，發債規模37.5億英鎊（46億美元），殖利率為負0.003%，是英國歷來首見利率低於0%的公債。

這批公債吸引強勁需求，超額認購倍數達兩倍多。儘管已發行公債今年來殖利率已下滑逾60個基點、降至0%，花旗集團策略師團隊指出，這批新發行債券的價格與同年限債券相比，仍顯得相對便宜。

本周來英國公債價格大漲，因為英國央行（BOE）決策官員紛紛發言，預期貨幣政策會進一步寬鬆。不過央行總裁貝里一直駁斥所謂「負利率」的說沒去，上周強調目前不列入考慮，儘管無法永久排除這種可能性。

瑞銀首席歐美利率策略師瑞斯說：「若他（貝里）態度過於鷹派，短期英國公債 殖利率可能上升。但我懷疑，不論他怎麼說，只是意在安撫市場和大眾，以示央行準備盡其所能伸出援手，避免經濟情況惡化。」

英國 債務

延伸閱讀

抗疫「明燈」！100歲二戰老兵用雙腳募款11億 獲封爵

英國4月失業人口激增 政府補助薪資難擋企業裁員

新冠肺炎疫苗最快九月上市 陳時中：台灣開打機率不高

低利率 公司債發行挑戰5000億

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

川普拉攏台積電、孤立華為 紐時：美國快踩到北京紅線

紐時時報19日以「美國利用台灣當作美中科技戰施壓點」為題，報導台積電赴美設廠，是川普政府對中國大陸有機會接觸台灣高科技供應鏈一事發動挑戰，且美方由此延伸，挑戰北京對台灣的影響力。

國務院記者會解謎》打擊中國三重奏之一，美國會怎麼利用台積電？

當中美兩國大打貿易戰時，台灣的「護國神廠」台積電一直試圖保持科技中立，同時供貨給兩方，不捲入這場地緣政治的紛爭。

推動 重組計畫 法國雷諾汽車計劃關閉法國三座工廠

法國雷諾汽車（Renault）據報導正在考慮關閉數座法國工廠，以推動公司重組計畫。

疫情衝擊 日本商家推「未來券」拯救現在

日本許多受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響的商家開始販售「未來券」，藉由讓消費者期待未來的各項服務，先...

疫情重創！日本4月外國遊客數僅2900人 不及萬人尚屬首見

共同社報導，根據日本觀光廳20日估計，今年4月訪日外國遊客數僅2900人次，較去年同期大減99.9%，單月訪日遊客人數低...

疫情衝擊 KDI將今年韓國經濟增長預期下調至0.2%

韓國國際廣播電台報導，鑑於新冠病毒疫情對經濟帶來巨大衝擊，韓國國策研究機構韓國開發研究院（KDI）將今年韓國經濟增長預期...

小商家到迪士尼 重啟祭免責聲明

美國各州紛紛重啟經濟，但業者在積極爭取客源回流、重振商機的同時，不免擔心若有顧客上門消費後染疫，恐怕會提告求償。基於未雨綢繆考量，從髮廊、美甲沙龍等小型店家，到知名觀光景點的迪士尼樂園，自保之道便是備妥免責聲明，讓民眾明白業者已盡到必要的防疫措施，倘若顧客感染病毒，一切後果須自行承擔。

人人戴口罩 日本口紅銷量暴跌

日本政府日前公布今年第一季GDP，扣除物價變動影響後，折合年率下滑3.4%，經濟連續兩季萎縮，已符合衰退定義。日本首季消...

嬌生滑石粉爽身粉 美加停售

美國嬌生公司19日宣布，因新冠肺炎疫情對消費性產品廣泛評估後，將停止在美國和加拿大銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，但仍然...

英國公布脫歐後關稅新制 對外談判自由貿易擺開架勢

英國周二（19日）公布脫歐後新關稅機制，以便對外貿易協商時能有談判籌碼。新機制維持對歐盟汽車徵收10%關稅，對於被審定列...

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

美股昨天在尾盤出現下殺走勢，主要因新聞網站STAT News的報導質疑Moderna周一宣布新冠病毒疫苗試驗結果的有效性...

熱門新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

譚德塞：歡迎歐盟決議案通過 WHO將繼續領導全球抗疫　

世衛權力真空淪美中政治舞台 多國領袖問誰管事：現在全球自動駕駛？

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

美台同步聲明批評WHO 川普下最後通牒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。