史上第一批！英國發行負殖利率債券

彭博資訊報導，英國發行該國史上第一批負殖利率債券，助長有關利率走向的辯論。

英國債務管理局（DMO）20日發售這批2023年到期的公債，發債規模37.5億英鎊（46億美元），殖利率為負0.003%，是英國歷來首見利率低於0%的公債。

這批公債吸引強勁需求，超額認購倍數達兩倍多。儘管已發行公債今年來殖利率已下滑逾60個基點、降至0%，花旗集團策略師團隊指出，這批新發行債券的價格與同年限債券相比，仍顯得相對便宜。

本周來英國公債價格大漲，因為英國央行（BOE）決策官員紛紛發言，預期貨幣政策會進一步寬鬆。不過央行總裁貝里一直駁斥所謂「負利率」的說沒去，上周強調目前不列入考慮，儘管無法永久排除這種可能性。

瑞銀首席歐美利率策略師瑞斯說：「若他（貝里）態度過於鷹派，短期英國公債 殖利率可能上升。但我懷疑，不論他怎麼說，只是意在安撫市場和大眾，以示央行準備盡其所能伸出援手，避免經濟情況惡化。」