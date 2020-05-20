今年來第三度！泰國央行降息創史上最低

泰國央行20日如外界預期宣布調降基準利率1碼至0.5%，為史上新低，也是今年來第三度降息，以因應疫情對該國消費和旅遊造成的衝擊。

泰國央行貨幣決策委員會決議，將1天期附買回利率調降1碼至歷史新低的0.5%，是自去年8月以來第五度降息。

在路透訪調的18位經濟學家中，有16位預料到泰國央行會降息1碼，其餘兩位則認為央行會按兵不動。

多數委員會成員認為，擴大寬鬆有利於進一步抵禦疫情對該國的影響。

泰國央行貨幣決策委員會也預估，今年泰國經濟萎縮程度，將大於先前估計的萎縮5.3%，其中出口、旅遊、國內需求和民間投資萎縮的程度，都可能比預期更為嚴重。