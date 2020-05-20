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疫情衝擊 KDI將今年韓國經濟增長預期下調至0.2%

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
韓國大幅下修今年的經濟成長預測。歐新社
韓國大幅下修今年的經濟成長預測。歐新社

韓國國際廣播電台報導，鑑於新冠病毒疫情對經濟帶來巨大衝擊，韓國國策研究機構韓國開發研究院（KDI）將今年韓國經濟增長預期大幅下調至0.2%，較去年11月發布的預期值2.3%下調了2.1個百分點。

韓國開發研究院表示，民間消費因面對面接觸減少而下滑，同時各國實行封鎖政策給出口帶來了重創。

雖然韓國開發研究院大幅下調今年韓國經濟增長預期，但仍高於預計韓國經濟將出現負增長的國際貨幣基金組織（IMF）等主要機構給出的預期值。對此，韓國開發研究院表示，鑑於情況存在極大的不確定性，並不排除今年韓國經濟會出現負增長。

韓國開發研究院預計明年韓國經濟將出現3.9%的增長。韓國開發研究院介紹說，該預期值是以新冠疫情從今年下半年在全球得到控制為前提，新冠疫情將成為最大變數。

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