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人人戴口罩 日本口紅銷量暴跌

聯合晚報 / 編譯胡夢瑋／綜合報導
日本民眾大多習慣在冬天和春天戴口罩，減少自己和他人感染病毒的機率。 法新社
日本民眾大多習慣在冬天和春天戴口罩，減少自己和他人感染病毒的機率。 法新社

日本政府日前公布今年第一季GDP，扣除物價變動影響後，折合年率下滑3.4%，經濟連續兩季萎縮，已符合衰退定義。日本首季消費縮水0.7%，美妝產品當中，口紅尤其慘淡。

南華早報指出，日本宣布進入緊急狀態後，出門必須戴口罩，越來越多民眾在家工作並減少外出，導致美妝店口紅銷量驟降。

橫濱一名40歲家庭主婦表示，不擦口紅，但使用護唇膏的頻率增加。她說，「我停止擦口紅了，因為每次出門都必須戴口罩，沒人看得到口紅，所以沒必要擦」。

部分商店也移除口紅試用品，擔心新冠病毒可能藉由不同消費者在試用產品的時候傳播。

日本總務省3月一份支出調查顯示，口紅銷量與去年同期相比下跌22.2%。

一項報告估計，日本2019年口紅銷量為2600萬支，今年1月至4月的口紅銷量與去年同期相比下降多達30%。化妝品巨擘花王公司表示，「所有化妝品的銷售在疫情期間都下跌，但口紅銷量下跌尤其嚴重，主要是因為戴口罩的關係」。

花王發言人表示，「化妝品不僅是用來美化一個人的外表而已，也幫助人感覺更正面，我們預期銷售會在疫情過後逐漸恢復成長。但這也取決於有多少人將繼續戴口罩、持續多久」。

日本 口罩 化妝品

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