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商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

小商家到迪士尼 重啟祭免責聲明

聯合晚報 / 記者顏伶如／綜合報導

美國各州紛紛重啟經濟，但業者在積極爭取客源回流、重振商機的同時，不免擔心若有顧客上門消費後染疫，恐怕會提告求償。基於未雨綢繆考量，從髮廊、美甲沙龍等小型店家，到知名觀光景點的迪士尼樂園，自保之道便是備妥免責聲明，讓民眾明白業者已盡到必要的防疫措施，倘若顧客感染病毒，一切後果須自行承擔。

因為疫情而暫時關閉數個月後，佛羅里達州的迪士尼世界20日起開放購物區及用餐區。

對於即將前來消費的顧客，迪士尼網站張貼免責聲明指出，園方已加強衛生與安全保護措施，但民眾出入任何公共場所，仍然會有接觸新冠病毒的風險。

免責聲明中寫道：「新冠病毒傳染力極強，感染後可能導致重病，甚至死亡。前來造訪迪士尼世界，您將自願承擔與接觸新冠病毒相關的所有風險。」

小型店家如今在準備重新開張做生意的同時，也把免責聲明列為重要的自保之道，某些業者甚至要求顧客必須先簽署免責聲明，才能上門。

為了控制店內人數，做到保持社交距離的防疫規定，明尼亞波里斯開設髮廊的美髮師艾琳．杭特（Erin Hunt）在店門外貼公告，請消費者留在車內等候，不能直接進店，髮廊員工則會將免責聲明拿到店外，讓顧客閱讀並且簽字。

不過，商業律師薩列（Gary Sallee）分析，萬一店家被消費者告上法院，類似的免責聲明是否獲得法官採納，仍是未知數，因為其中涉及許多變數，包括免責聲明是何人簽字、聲明條款確切文字為何，都可能影響其效力。

迪士尼 髮廊 社交距離

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