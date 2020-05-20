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魔術強森提供1億美元紓困貸款 助小企業度難關

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
魔術強生（Magic Johnson）提供1億美元助小企業紓困。 路透
魔術強生（Magic Johnson）提供1億美元助小企業紓困。 路透

退役NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）周二（19日）表示，他結合資金公司提供1億美元，貸款給因為新冠疫情衝擊需要紓困的美國小企業。

魔術強森在CNBC的節目中說，他的公司Magic Johnson Enterprises與資金公司MBE Capital Partners將合作出資1億美元，透過州政府間的小型企業署已設置的「薪資保護貸款計畫」（PPP）來核撥貸款。他希望自己的資助能協助小企業主留住員工、疫情過後仍可繼續開門做生意。

美國國會通過2兆美元的刺激方案後，在上月撥給PPP第一波3,490億美元資金，結果很快就被申貸一空，被迫追加第二輪600億美元。據了解，雖然緊急追加了新資金，許多非洲裔與拉丁美洲裔的小企業主因為平常沒有特別與較大的銀行維持關係，仍沒能申請到貸款。

強森希望能夠幫助到這些還申請不到救命錢的小企業，度過難關。

強森 疫情 非洲

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