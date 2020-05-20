快訊

內容農場再進化！「德國研究」已取代「英國研究」？

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

無懼傳奇大咖示警 大型共同基金：股票仍具吸引力

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
全球一些大型投資機構正抱穩股票，甚至加碼買進。（圖／美聯社）
全球一些大型投資機構正抱穩股票，甚至加碼買進。（圖／美聯社）

儘管知名避險基金投資人朱肯米勒、泰柏（David Tepper）對股票發表警告言論，但全球一些大型投資機構正抱穩股票，甚至加碼買進。

包括資本集團（Capital Group）、富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與貝萊德（BlackRock）在內，這些投資機構合計掌管約8.8兆資產，旗下基金經理人與策略師表示，股票仍然具有吸引力，儘管目前還沒有新冠病毒的醫療解決辦法，且第二波疫情可能襲來。

為何對股票抱持樂觀看法？原因在於，各國已度過第一階段疫情，各國央行和政府正支撐市場，比起債券等其他資產，股票比較具有吸引力。

協助管理約2,270億美元資產的資本集團投資組合經理人華森（Steven Watson）表示：「我很高興見到新感染數與致死的增長率下滑。」

一項全球股票指數已收復疫情以來的逾半數失土，自3月23日低點以來大漲約28%。在市場無視經濟展望黯淡，股票繼續回升之際，包括朱肯米勒與泰柏在內的傳奇投資人都表示，目前持股的風險報酬，是他們這幾年來僅見的最糟糕水準。

不過資本集團投資組合經理人華森表示，他對投資組合只稍微進行調整

，僅出售一些復甦之路可能漫長的股票。不過他表示，他的樂觀立場有個但書，即各國央行將必須提供必要的貨幣政策來協助恢復經濟成長。他認為，亞股在未來數月可能有較強勁的走勢，原因是在疫情發展方面「展望相對光明」。

華森說：「談到感染風險，是的，會有好幾波感染拖累市場下滑。我們必須做好準備，但我不會遠離市場。」

管理約1,230億美元的富蘭克林坦伯頓的多資產解決方案團隊的客戶服務主管托雷特（Wylie Tollette）表示，該團隊押注直到2021年底，全球股票的表現將勝過債券。這是因為多數已開發國家公債的殖利率低，且預期債市波動。

托雷特說：「我們的基礎情節是，直到找到醫療解方前，新冠病毒疫情還會有數波激增。展望未來12至18個月，從風險調整後的報酬來看，相較於債券，我們對於股票持審慎正面的看法。」

托雷特表示他的團隊目前選股傾向以防禦類股和地區為主，該團隊預測，直到疫苗或有效治療方式問世前，經濟復甦都會緩慢且不平穩，「比較可能像是Nike勾勾型，而非V型或U」。

貝萊德也對股票抱持中立看法，偏好買進各區域的優質股票，理由是該公司指出，各國央行與政府投入數兆美元抑制危機。貝萊德全球首席投資策略長派爾（Mike Pyle）表示：「我們預測對緩衝疫情衝擊的空前政策回應措施，將支撐全球股市，對抗歷史性的景氣與獲利不確定性的環境。」

疫情 疫苗

延伸閱讀

投資大咖示警...美股被高估

愈跌愈深 道瓊收盤大跌457點 美官員對疫情表示悲觀

不怕！美副總統潘斯不自主隔離 明返回白宮上班

美防疫3要角 自主隔離

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

美股昨天在尾盤出現下殺走勢，主要因新聞網站STAT News的報導質疑Moderna周一宣布新冠病毒疫苗試驗結果的有效性...

國務院記者會解謎》打擊中國三重奏之一，美國會怎麼利用台積電？

當中美兩國大打貿易戰時，台灣的「護國神廠」台積電一直試圖保持科技中立，同時供貨給兩方，不捲入這場地緣政治的紛爭。

英國公布脫歐後關稅新制 對外談判自由貿易擺開架勢

英國周二（19日）公布脫歐後新關稅機制，以便對外貿易協商時能有談判籌碼。新機制維持對歐盟汽車徵收10%關稅，對於被審定列...

限制美加墨非必要跨界旅行 華府再延長30天

美國、墨西哥與加拿大今天表示，他們將把限制非必要跨界旅行的禁令再延長30天，以協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-...

致癌官司使銷售下滑 嬌生在美加停售滑石粉嬰兒爽身粉

路透報導，美國嬌生公司周二（19日）宣布，因新冠肺炎疫情對消費性產品廣泛評估後，將停止在美國和加拿大銷售以滑石粉為基底的...

Fed官員：美國兩位數失業率 預估一路維持到年底

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）19日表示，只要消費者和勞工依然擔憂公衛問題，企業就會面臨需求...

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

美股四個交易日來首度下跌，在最後一小時跌幅擴大，道瓊指數跌逾390點。因投資人關注一篇質疑Moderna近期新冠病毒疫苗...

零售及銀行股下挫 美股中止4連升、道瓊收跌390點

零售股和銀行股大跌，導致股市出現4個交易日來首度回落，回吐前一交易日的部分漲幅。道瓊工業指數下跌390.51點或1.59%收2萬4206.86點。史坦普500指數下跌30.97點或1.05%收2922.94點。那斯達克綜合指數下跌49.72點0.54%收9185.1點。

看齊阿里 Sony要把金控私有化

日本電子與娛樂集團Sony打算斥資4,000億日圓（37.3億美元），將旗下的索尼金融控股公司（Sony Financi...

蝦皮母公司虧損縮小

電商平台蝦皮的母公司新加坡商Sea集團第1季營收成長逾一倍，虧損也縮小，主因新冠疫情封鎖措施推升蝦皮、數位娛樂事業競舞娛...

沃爾瑪Q1大賺40億美元

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）上季財報優於預期，主因對電商事業的投資意外助公司應對新冠肺炎疫情危機；受惠於民眾瘋搶...

熱門新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

譚德塞：歡迎歐盟決議案通過 WHO將繼續領導全球抗疫　

這對夫妻駕船環遊世界抵達馬爾地夫 發現世界不浪漫了

世衛權力真空淪美中政治舞台 多國領袖問誰管事：現在全球自動駕駛？

醫生被閃電擊中後瘋狂沉迷古典音樂 自學成為鋼琴家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。