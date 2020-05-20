無懼傳奇大咖示警 大型共同基金：股票仍具吸引力

儘管知名避險基金投資人朱肯米勒、泰柏（David Tepper）對股票發表警告言論，但全球一些大型投資機構正抱穩股票，甚至加碼買進。

包括資本集團（Capital Group）、富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與貝萊德（BlackRock）在內，這些投資機構合計掌管約8.8兆資產，旗下基金經理人與策略師表示，股票仍然具有吸引力，儘管目前還沒有新冠病毒的醫療解決辦法，且第二波疫情可能襲來。

為何對股票抱持樂觀看法？原因在於，各國已度過第一階段疫情，各國央行和政府正支撐市場，比起債券等其他資產，股票比較具有吸引力。

協助管理約2,270億美元資產的資本集團投資組合經理人華森（Steven Watson）表示：「我很高興見到新感染數與致死的增長率下滑。」

一項全球股票指數已收復疫情以來的逾半數失土，自3月23日低點以來大漲約28%。在市場無視經濟展望黯淡，股票繼續回升之際，包括朱肯米勒與泰柏在內的傳奇投資人都表示，目前持股的風險報酬，是他們這幾年來僅見的最糟糕水準。

不過資本集團投資組合經理人華森表示，他對投資組合只稍微進行調整

，僅出售一些復甦之路可能漫長的股票。不過他表示，他的樂觀立場有個但書，即各國央行將必須提供必要的貨幣政策來協助恢復經濟成長。他認為，亞股在未來數月可能有較強勁的走勢，原因是在疫情發展方面「展望相對光明」。

華森說：「談到感染風險，是的，會有好幾波感染拖累市場下滑。我們必須做好準備，但我不會遠離市場。」

管理約1,230億美元的富蘭克林坦伯頓的多資產解決方案團隊的客戶服務主管托雷特（Wylie Tollette）表示，該團隊押注直到2021年底，全球股票的表現將勝過債券。這是因為多數已開發國家公債的殖利率低，且預期債市波動。

托雷特說：「我們的基礎情節是，直到找到醫療解方前，新冠病毒疫情還會有數波激增。展望未來12至18個月，從風險調整後的報酬來看，相較於債券，我們對於股票持審慎正面的看法。」

托雷特表示他的團隊目前選股傾向以防禦類股和地區為主，該團隊預測，直到疫苗或有效治療方式問世前，經濟復甦都會緩慢且不平穩，「比較可能像是Nike勾勾型，而非V型或U」。

貝萊德也對股票抱持中立看法，偏好買進各區域的優質股票，理由是該公司指出，各國央行與政府投入數兆美元抑制危機。貝萊德全球首席投資策略長派爾（Mike Pyle）表示：「我們預測對緩衝疫情衝擊的空前政策回應措施，將支撐全球股市，對抗歷史性的景氣與獲利不確定性的環境。」