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英國公布脫歐後關稅新制 對外談判自由貿易擺開架勢

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
一名男子在今年元月31日英國脫歐日，揮舞巨幅英國國旗慶祝。 路透
一名男子在今年元月31日英國脫歐日，揮舞巨幅英國國旗慶祝。 路透

英國周二（19日）公布脫歐後新關稅機制，以便對外貿易協商時能有談判籌碼。新機制維持對歐盟汽車徵收10%關稅，對於被審定列屬供應鏈、價值300億英鎊（370億美元）的進口產品，免除關稅。

新制將從明年1月生效，旨在簡化被一些英國官員評為太複雜的歐盟關稅體制，並幫助英國與美國、歐盟和其他國家間的貿易談判。

然而這也代表，如果英國和歐盟在今年底前無法達成自由貿易協議，由歐盟進口的部分食品、汽車和化學品將因關稅提高而價格大幅上升。英國表示，未與其達成自由貿易協議的國家將適用新的關稅稅率，且所有2%以下的現行低關稅都會取消。

英國國際貿易大臣特拉斯說：「我們新的全球關稅將減少繁雜程序，並降低數千種日常用品的成本，使英國消費者和家庭受益。」

新制對農業、汽車、陶瓷和漁業等與英國本地產業競爭的進口產品維持關稅，但對於部分進入英國供應鏈、價值300億英鎊（370億美元）的進口產品，則免除關稅。

英國商會對這項明確公告表示歡迎，強調因此在年底與歐盟達成貿易協議至關重大，只有談成了「才能避免雙方的企業成本大幅增加」。

為幫助實現政府的環保承諾，提高能源效益的產品也在取消關稅的清單之列。因應疫情，個人防護用具等新冠疫情抗疫產品，也暫時採取零關稅。

英國 歐盟 疫情

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