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Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Moderna周一宣布新冠病毒疫苗試驗結果。 圖／美聯社
Moderna周一宣布新冠病毒疫苗試驗結果。 圖／美聯社

美股昨天在尾盤出現下殺走勢，主要因新聞網站STAT News的報導質疑Moderna周一宣布新冠病毒疫苗試驗結果的有效性。相關消息拖累標普500指數由紅翻黑，道瓊指數終場跌逾390點。以下整理上述報導中，對這支疫苗的初步試驗結果的質疑之處。

●為何大多是文字敘述，而非數據

當Moderna的新冠病毒疫苗初步試驗結果在周一轟動媒體時，公布的多數內容是文字，而非數據。但對科學家而言，數據勝過一切。

●美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）維持沉默

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）和Moderna合作開發這支疫苗，由NIAID的科學家打造疫苗架構或原型，而該機構正在進行第一階段測試。本周稍早Moderna公布的結果，是來自NIAID率領的第一階段測試數據。

在以往，美國國家過敏和傳染病研究所通常會大肆宣傳自己的發現，但這一回卻保持沉默，本周一並未發布任何消息，也不願對Moderna的聲明提出回應。

●只揭露８名受試者的抗體結果

Moderna聲明中指出，所有45名受試對象體內都產生結合抗體（binding antibodies），但僅8名受試者產生中和抗體（Neutralizing antibody），也就是能對抗新冠病毒的抗體。

外界無法得知其他37名受試者的結果，這不代表他們沒產生中和抗體，原因是要測試出中和抗體更為耗時，而且必須在生物安全第三級實驗室執行。Moderna公布8名受試者的結果，是因為目前進度只到如此。

此外，第一階段的受試者年齡介於18歲至55歲，但Moderna未公布上述產生中和抗體的8名受試者年齡。這代表如果產生中和抗體者集中在年輕族群，那麼較年長者對疫苗的反應尚不得而知。

●疫苗持久性？

這些產生中和疫苗受試者，是在第二次接種疫苗後的兩周後進行抗體測試。

約翰霍普金斯大學疫苗研究人員Anna Durbin表示：「這還非常早期。我們不知道這些抗體是否持久。」

Moderna的股價繼18日大漲20%至80美元後，19日挫跌10.41%至每股71.67美元。

疫苗 傳染病

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