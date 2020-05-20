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泡麵、遊戲機退燒 日居家避疫股表現已落後大盤

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本泡麵股隨疫情趨緩最近股價開始退燒。 路透
日本泡麵股隨疫情趨緩最近股價開始退燒。 路透

泡麵、遊戲機等「居家避疫」概念股，隨著新冠疫情趨緩，股價行情也跟著退燒。日經新聞報導，日本政府開始鬆綁封鎖管控之後，日清食品、任天堂等日本公司股票由雲端跌回地面。

也是泡麵生產商的東洋水產和日清一起被三菱UFJ摩根士丹利證券列為疫情概念股。遊戲業者除了任天堂，還包括卡普空（Capcom）。另外因為投資人寄望因遠距工作而會業績增長的管理顧問公司野村綜合研究所，以及資訊科技服務公司Obic，也在抗疫高峰期間吸引大筆資金流入。

這些股票過去三個月是東京股市Topix 500股數中的表現最佳的前10%。不過到了這個月中旬股價與大盤相比，已轉為落後0.4%。約在一個月前，4月22日的高點時，疫情概念股的表現比大盤好9.7%。

三菱UFJ摩根士丹利證券投資組合首席策略師Makoto Furukawa說：「這些股票在看空情緒中被敲進做為資金避風港，現在被出清之中。」瑞穗證券資深技術分析師Katshuhiko Nakamura表示，自日本政府解除緊急狀態，投資人轉趨樂觀，「高度期待大東京地區的經濟重啟」。

疫情 概念股 日本

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