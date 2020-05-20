美元續貶 歐盟復甦基金消息提振歐元續強

美元周二（19日）續跌，因歐元延續前一日漲勢，全拜德、法周一提議成立歐盟復甦基金這項利多消息支撐。日圓匯價走貶，但澳幣和紐元走強。

美元指數（DXY）下滑0.29%，報99.371。歐元兌美元上漲0.09%，報1.0923歐元兌1美元。日圓兌美元跌0.35%，報1美元兌107.71日圓。

美元兌日圓升至近一個月高點。由於日銀將在5月22日召開非例行性會議，消息使日圓遭遇壓力。

德法兩國18日提議歐盟執委會代表歐盟（EU）借入5,000億歐元，或許能為歐盟達成協議鋪好路。三菱日聯金融集團（MUFG）外匯分析師Lee Hardman說：「德、法這項提議，顯示歐盟邁開實質的一步，就是利用聯合財政能力來持續提供財政刺激，從而支持經濟復甦。」

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫Eric Rosengren周二表示，有必要採取額外的貨幣和財政政策行動來因應「非同尋常」的經濟痛苦；在其談話之後，美元觸及盤中低點。

傑富瑞集團（Jefferies）全球外匯主管Brad Bechtel表示，美元與瑞郎或日圓一樣是避險資產，美元則從19日起持續承壓。

英鎊兌美元上漲0.48%，從近期觸及的七周低點小幅回升，努力甩開脫歐風險和央行實施負利率的臆測。澳元和紐元19日走強，受全球經濟重啟取得進展和與疫苗有關的樂觀消息支撐。