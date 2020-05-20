致癌官司使銷售下滑 嬌生在美加停售滑石粉嬰兒爽身粉

路透報導，美國嬌生公司周二（19日）宣布，因新冠肺炎疫情對消費性產品廣泛評估後，將停止在美國和加拿大銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，但仍然會在全球其他市場銷售。

嬌生表示，未來幾個月將逐漸停止在北美銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，這項產品占嬌生在美國消費性衛生產品營收的0.5%，但零售商可以繼續售完庫存。

包括嬰兒爽身粉在內的嬌生滑石粉產品面臨1萬6000件官司，消費者控告嬌生滑石粉產品導致他們罹患癌症。大多數的訴訟案由新澤西州一名美國地區法官審理中。

這些訴訟案指控嬌生的滑石粉產品糟到石綿汙染，石綿為已知的致癌物。嬌生始終堅稱他們的滑石粉產品安全無虞，表示對產品的安全有信心。

在美國食品與藥物管理局（FDA）檢測出嬌生的滑石粉嬰兒爽身粉含有石綿殘留後，嬌生去年10月收回一批嬰兒爽身粉，但嬌生表示公司的檢測沒有發現任何石綿殘留。

嬌生19日表示，以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉在北美市場銷售下滑，主因為消費者習慣改變，以及受到有關產品安全性的假資訊和訟訴案的宣傳影響。

嬌生表示，將繼續在北美市場銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，並繼續在全球其他市場銷售以滑石粉為基底和以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉。