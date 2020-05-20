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國會預算局估美國本季GDP萎縮37.7% 下季強力反彈

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
因新冠疫情封鎖措施，只有少數行人走過的紐約曼哈頓時報廣場。 路透
因新冠疫情封鎖措施，只有少數行人走過的紐約曼哈頓時報廣場。 路透

美國國會預算局（CBO）周二（19日）預估美國經濟在下一季將會強勁反彈，不過本季會因新冠疫情而出現歷史性的37.7%萎縮。國會預算局同時上調對明年的國內生產毛額（GDP）成長預估，不過認為要完全收復新冠疫情失地，需要等到明年以後。

無黨派的美國國會預算局公布最新經濟預測指出，下季（7到9月）美國經濟預料可反彈21.5%；開啟復原之路後，估計到明年第4季時，可望比今年第4季成長4.2%。上月24日他們對此數字的預測是只會成長2.8%。

失業率方面，下季預計會達到高峰，估平均值為15.8%，今年全年平均11.5%，明年只能改善到9.3%。這樣的失業數字，略低於2007年到2009年金融危機經濟衰退時的達到的頂點。

疫情 失業

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