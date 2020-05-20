Fed官員：美國兩位數失業率 預估一路維持到年底

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）19日表示，只要消費者和勞工依然擔憂公衛問題，企業就會面臨需求疲軟，他預估美國將維持兩位數失業率到年底。

羅森格倫認為，在政府實施全國封措施來防範新冠肺炎擴散，導致愈來愈多人失業之際，失業率可能逼近20%的高峰，而且這些失業民眾可能待業一段時間，「遺憾的是，我預估失業率甚至會維持兩位數水準到年底」。

羅森格倫說，決策官員將採取行動縮短民眾待業的時間，而且聯準會（Fed）已推出一些緊急貸款工具，來緩解短期融資市場的壓力。

羅森格倫表示，符合申請條件的企業可向貸款機構申貸，但並非所有需要幫助的企業都能順利申請到貸款。隨著公司行號恢復營業，將有愈來愈多人對重返職場感到緊張，在這些擔憂消散前，許多服務的需求將維持在低水準。

羅森格倫說：「總之，僅僅允許企業復工並不是靈丹妙藥，最重要的是公衛解決方案，若沒有這些方案，美國實際上幾乎不可能恢復充分就業。」