金價將續攻1,750美元 國際原油期貨漲跌互見
美國原油期貨19日小幅收高，因美國財政部長米努勤表示，他支持延長提振經濟的措施，這可望帶動石油需求攀升，但布蘭特原油期貨收低，因擔心減產幅度可能不夠。黃金和多數工業金屬上漲，受市場預期各國政府會進一步刺激經濟的心理提振。
●金價上漲
國際黃金現貨19日收盤上漲0.7%，至每英兩1,745.05美元。
Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「黃金的基本面從未像現在這樣好。除非我們看到有關疫苗的更多樂觀消息，否則我們將開始看到向新高攀升的上升動能。」
Jeffrey Sica說：「任何有關企業復工遇挫的消息，都可望推高金價。」
全球為緩解新冠病毒疫情帶來的經濟衝擊，推出大規模經濟刺激措施，支撐金價，原因是黃金被普遍視為是對抗通膨和貨幣貶值的工具。
●紐約原油價格上漲 布蘭特回跌
紐約西德州原油７月期貨19日收盤上漲0.98%，報每桶31.96美元；布蘭特原油7月期貨下跌0.46%，至每桶34.65美元。
全球主要產油國的減產正在緩解供應過剩情況，而隨著全球經濟逐漸解封，石油消費正在復甦。花旗集團預期，第2季拖累市場的石油供應過剩將在第3季變成創紀錄的供應不足。
Third Bridge的工業、材料和能源產業全球主管Peter McNally表示：「需求面已經脫離低點，供應面仍在減少，這導致價格反彈。」
Again Capital Management駐紐約合夥人John Kilduff表示，預期將在周三公布的官方每周數據中，美國原油庫存再度減少，可能會進一步支撐油價。
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