台股ADR隨美股挫跌　台積電跌逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二隨美股下跌，台積電挫跌2.04%，較台北交易股價溢價4.39%。

道瓊工業指數19日收盤挫跌390.51點，跌幅1.59%，報24,206.86點；標普500指數收跌30.97點，跌幅1.05%，報2,922.94點；那斯達克指數收跌49.72點，跌幅0.54%，報9,185.10點。

費半指數收盤跌0.39%。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.06 -4.92

中華電 CHT 37.03 -0.86

台積電 TSM 50.81 -2.04

聯電 UMC 2.43 -3.95

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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