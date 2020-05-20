美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

美股四個交易日來首度下跌，在最後一小時跌幅擴大，道瓊指數跌逾390點。因投資人關注一篇質疑Moderna近期新冠病毒疫苗早初步試驗結果的報導，促使市場態度轉為保守。

道瓊工業指數19日收盤挫跌390.51點，跌幅1.59%，報24,206.86點；標普500指數收跌30.97點，跌幅1.05%，報2,922.94點；那斯達克指數收跌49.72點，跌幅0.54%，報9,185.10點。

標普500指數和那斯達克指數在尾盤最後一小時內轉跌，道瓊指數則是跌幅擴大。波士頓環球報的新聞網站STAT News發出一則報導，質疑Moderna周一宣布疫苗試驗結果的有效性，消息發出後，美股三大跌至盤中低點。Moderna公司則在報導出爐後大幅下挫，收盤急挫10.41%。

Creative Planning總裁兼投資長Peter Mallouk表示：「我們將繼續看到市場波動，因為市場每天都在把所得到的任何一點訊息反映到市場價格中...現在一切都是新冠病毒的相關消息。」

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示：「市場對醫療保健消息的興趣遠大於對經濟數據的興趣，我們目前主要在消化對第2季各方面的糟糕預期，包括國內生產毛額（GDP）、企業獲利、經濟數據等，但我們不知道的是，推動市場的因素將是醫療保健方面逐漸增加的好消息。」

美股股盤初小幅走高，因投資人試圖從各大零售商好壞參半的財報中尋找線索。居家修繕用品零售商家得寶（Home Depot）股價下跌2.96%，原因是獲利年比下滑逾10%。

沃爾瑪也下跌2.12%，但盤中曾上漲多達3.4%。消費者因應疫情而囤積必需品，刺激線上銷售大增，上季營收和獲利都優於預期。

數兆美元的財政和貨幣刺激措施已幫助標普500指數從3月23日觸及的低點反彈近35%，儘管距離2月19日創下的紀錄高點只差13%，但漲勢在5月大幅減緩，反映投資人權衡新冠病毒疫情是否獲得控制、企業是否具備復工條件，以及美中緊張局勢加劇。