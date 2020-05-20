零售及銀行股下挫 美股中止4連升、道瓊收跌390點

零售股和銀行股大跌，導致股市出現4個交易日來首度回落，回吐前一交易日的部分漲幅。

道瓊工業指數下跌390.51點或1.59%收2萬4206.86點。史坦普500指數下跌30.97點或1.05%收2922.94點。那斯達克綜合指數下跌49.72點0.54%收9185.1點。

《STAT News》對Moderna潛在冠狀病毒疫苗試驗結果表達擔憂的報導，讓道指和史指跌至盤中低點。Moderna股價下跌10.41%。

家得寶(Home Depot)下跌2.67%，領跌道指。這家家居用品零售商表示，由於大流行推升額外成本，即使銷售額加7%，上季淨利仍下降10.7%。而沃爾瑪雖第1季電商銷售猛增，股價仍下跌2.22%，放棄早盤漲勢。

Kohl's、梅西百貨(Macy's)和Nordstrom等其他零售商也面臨壓力。

銀行股普遍下跌，回吐前一日的部分強勁漲幅。富國銀行(Wells Fargo)下跌5.65%，而美國商銀(Bank of America)和花旗集團(Citigroup)分別下跌3.14%和2.72%，摩根大通跌1.73%。

大型科技股的漲勢緩解了以科技股為主的那指跌幅。亞馬遜上揚0.95%至歷史新高，臉書上漲1.73%。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)赴參議院銀行委員會作證，吸引投資人注意力。他們的證詞為國會對新冠病毒大流行的經濟反應提供最新訊息。

米努勤表示，政府已為新冠病毒業務紓困「做好承擔損失的充分準備」。

INTL FCStone美國機構股票主管亞巴西(Yousef Abbasi)說，儘管如此，「從基本面來說，很難讓人看好前景，」「如果能有更多數據，並且城市開始重新開放，那麼，我想投資人將會有更多信心。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，全世界已確診病例達480萬例，僅在美國就有150萬例感染。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒(Mark Haefele)表示：「隨著100多種療法和疫苗正在研發，醫療突破、更複雜的測試和追蹤模型以及政府的支持，可能會帶來更大的上漲空間。」「但不能排除不利局面，很可能是由第二波重大疫情所觸發。」

針對銀行股18日的大漲，Instinet執行董事卡普樂利(Frank Cappelleri)說：「買進弱勢股和賣出強勢股已被銀行股證明是目前最佳投資策略。但這種方式肯定會改變，但是在下次暴漲之前，我們不知道這是否可能或將會發生。」