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美財長：我與Fed準備好承擔援助企業損失 Q3經濟將改善
美國財長米努勤19日表示，財政部與聯準會「完全準備好在某些特定情況下承擔」援助企業的損失，並稱美國經濟情況將在第三季與第四季有所改善。
米努勤雖未對他準備承擔損失的「特定情況」進行描述，但強調美國財政部已準備向受疫情影響陷入困境企業，投放新冠病毒援助、救濟和經濟安全法（Cares Act）中的5000億美元援助企業資金。
米努勤表示，他迄今已動用其中1950億美元的資金，並將在確定最佳用途後來動用餘下資金。「我希望根據需要來分配所有撥予我們的資金。」
米努勤還呼籲盡早放寬維持社交距離的防疫指導方針來重啟經濟，並認為若繼續封鎖，經濟恐受到永久性損害。他跟Fed主席鮑爾在19日一同出席參議院銀行委員會視訊聽證會。
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