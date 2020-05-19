傳蘋果新一代耳機AirPods Studio 也將在越南生產
The Information的消息人士指出，蘋果公司將把新一代的耳罩式無線耳機「AirPods Studio」產線設在越南。
報導指出，這是蘋果首度在越南工廠生產全新產品，也將考驗蘋果在中國大陸以外地區生產全新產品的能力。過去，蘋果通常在越南廠輔助生產舊款產品。
報導指出，美中貿易戰凸顯蘋果公司對中國大陸的依賴；這個問題，在新冠肺炎疫情爆發初期再次浮現。
據傳，「AirPods Studio」將有兩種版本，且採用可替換的零件，便於維修和更換。此外，新型耳機還可偵測是否戴反，自動調整置正確的傳送聲道。
本月上旬，日經新聞報導，蘋果本季將首度在越南生產數百萬副的無線耳機AirPods，但去年10月推出、具降噪功能的高階版AirPods Pro，並不包括在內。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言