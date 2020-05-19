傳蘋果新一代耳機AirPods Studio 也將在越南生產

The Information的消息人士指出，蘋果公司將把新一代的耳罩式無線耳機「AirPods Studio」產線設在越南。

報導指出，這是蘋果首度在越南工廠生產全新產品，也將考驗蘋果在中國大陸以外地區生產全新產品的能力。過去，蘋果通常在越南廠輔助生產舊款產品。

報導指出，美中貿易戰凸顯蘋果公司對中國大陸的依賴；這個問題，在新冠肺炎疫情爆發初期再次浮現。

據傳，「AirPods Studio」將有兩種版本，且採用可替換的零件，便於維修和更換。此外，新型耳機還可偵測是否戴反，自動調整置正確的傳送聲道。

本月上旬，日經新聞報導，蘋果本季將首度在越南生產數百萬副的無線耳機AirPods，但去年10月推出、具降噪功能的高階版AirPods Pro，並不包括在內。