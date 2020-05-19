Apple TV+新舊節目混搭 迎戰串流大咖

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
Apple TV+ 購買舊電影與節目，以迎戰串流市場大咖。美聯社
Apple TV+ 購買舊電影與節目，以迎戰串流市場大咖。美聯社

知情人士表示，科技巨頭蘋果正為旗下影音串流服務Apple TV+ 購買舊電影與節目，藉此混搭原創作品，以迎戰串流大咖Netflix、Hulu及Disney+。

彭博資訊報導，此舉顯示 Apple TV+的策略出現細微轉變，將舊電影與節目作為原創作品的補充。消息人士透露，蘋果仍計劃主打原創節目，因此未購買任何系列電影或賣座強片。

Netflix擁有數以千計的影音主題供用戶選擇，相比之下， Apple TV+上目前只有不到30部的原創電影與節目，知名影集包括《晨間直播秀》，由瑞絲·薇絲朋（Reese Witherspoon）及珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Aniston）主演；克里斯·伊凡領銜主演的《捍衛雅各》。

Apple TV+採用低價競爭策略，每月付費價格為4.99美元，比Netflix的訂閱費用的一半更低，並提供新購買Apple裝置的民眾一年份免費訂閱服務。

大受歡迎的串流服務通常混搭新舊節目，這是Netflix、亞馬遜Prime Video，及迪士尼Hulu、Disney+的高人氣法則。

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