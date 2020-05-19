美股早盤跌200點 關注最新財報

新冠肺炎疫情重創國內各大產業，就連成衣業也受到影響；根據最新奧多比數位經濟指數(Adobe Digital Economy Index)顯示，4月份成衣價格暴跌12%，是五年來與同月份比較，下跌幅度最多的一次，這樣的價格一般都是在節慶假日才會有的促銷價，而3月份至4月份的平均價也下跌2.9%，這個跌幅是以往的四倍；網路銷售則躍升34%，但價格也低很多。

2020-05-19 17:19