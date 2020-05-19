美股早盤跌200點 關注最新財報
美股道瓊指數19日早盤跌200點，繼美股18日強勢回升後，投資人關注最新財報表現，西德州原油價格則連續第四日上漲。
道瓊指數19日早盤跌200點，跌幅不到1%，標普500指數跌0.5%、那斯達克指數維持平盤。
美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）財報優於預期，但居家修繕連鎖店家得寶（Home Depot）未達到獲利預估。
新冠疫苗研究傳來捷報激勵美股18日出現六周來最大單日漲幅，但隨著投資人持續評估控制疫情及重啟經濟，前一日的利多消息恐難以延續。
聯準會（Fed）主席鮑爾預定在美東時間19日上午10時，與美國財政部長米努勤一同參與參議院銀行委員會的視訊聽證會。在18日提前公布的講稿中，鮑爾表示：「我們預期利率會維持在當前水準，直到我們有信心經濟已度過近期事件，並有望達成我們的就業最大化和物價穩定目標。」
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