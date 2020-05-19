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財星500大美企 蘋果跌出前三名這家公司八連霸

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
2020年財星美國500大企業排行榜，蘋果被亞馬遜擠到第四名。 路透
2020年財星美國500大企業排行榜，蘋果被亞馬遜擠到第四名。 路透

財星雜誌（Fortune）2020年美國500大企業排行榜18日出爐，電商巨擘亞馬遜（Amazon）名次上升至第二名，擠掉去年的季軍蘋果（Apple），使蘋果跌至第四。零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）則以5,230億美元營收奪冠，連八年蟬聯榜首。

蘋果2019年營收達到2,600億美元，低於亞馬遜的2,800億美元，及石油巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）的2,640億美元。

蘋果去年整體營收下滑2%，獲利比一年前減少7％，達550億美元。然而，蘋果仍是全美最賺錢的科技公司，微軟（Microsoft）去年獲利約為390億美元。

據蘋果去年財報的數字顯示，占營收55％的 iPhone銷量下降14％；服務業務增長了14%，占總收入的18%，而穿戴式裝置銷售雖大增41%，卻僅占整體營收的9％。

若以市值論，則微軟居冠，市值約1.38兆美元，蘋果以1.33兆美元居次，亞馬遜則以1.2兆美元居第三。

電商 沃爾瑪

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