先穩住匯率再說！ 印尼央行意外維持利率不變
面對經濟疲弱和金融市場震盪，為了支撐年初至今對美元貶逾6%的印尼盾，印尼央行19日（周二）連續第二個月維持關鍵利率不變，出乎市場意料。
印尼央行19日將7天期附賣回利率維持在4.5%不變，在25名經濟學家中僅有六位預期利率按兵不動，其餘均預估將降息25個基點。印尼央行曾在2、3月分別降息。但央行暫停降息並未激勵印尼盾升值，19日盤中一度劇貶1.42%，稍後跌幅收歛為0.41%至14,761印尼盾兌1美元。
印尼央行總裁瓦吉耶說：「面對全球金融市場的不確定性，這項決定考量維持匯率穩定的需求。但印尼央行認為還有降息空間，因為通膨低迷以及有必要激勵經濟成長。」
央行持續維持基準利率不變，再次凸顯對匯率疲弱不振和金融市場穩定性的疑慮。瓦吉耶19日表示，印尼盾匯率仍遭低估，且央行必要時將出手支撐匯率。印尼盾年初至今對美元已貶值逾6%，成為亞洲表現最差的貨幣。
新冠肺炎疫情重挫印尼貿易和消費者支出，政府將全年經濟成長預測從5.3%下調至2.3%。當局已祭出空前的緊急財政刺激措施對抗疫情，並且放棄了預算赤字占GDP（國內生產毛額）3%的債務上限。
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