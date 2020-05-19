美國頁岩油產量減少至近兩年低點 二疊紀盆地少最多

最新數據顯示，美國七大主要頁岩油產區日產量將減少至兩年來低點，原因是鑽油業者為因應近期油價崩跌而減產。

美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，美國頁岩油的每日總產量減少19.7萬桶，至782.2萬桶，為2018年底以來最低。要不是已調降5月每日產量至每日約50萬桶，預估6月的減幅將更大。

其中，日產量減少最多的產區是橫跨德州和新墨西哥州的二疊紀盆地，6月每日產量料減少8.7萬桶，至429萬桶。

在疫情拖累需求急墜、產油業者關閉油井之際，空前的油價崩跌帶來慘重的傷害，導致成千上萬份工作流失。隨各地逐步解封、油價開始呈現上漲的走勢，最壞的階段或許已結束。

然而，IHS Markit分析師預估，產量在今年下半年將持續減少，甚至延續到明年，因為市場需要時間消化龐大的供給過剩。

IHS Markit油市副總裁Kurt Barrow表示，「二疊紀盆地的產量可能反彈較快，因為基於較佳的天然資源基礎」，「疫情仍有捲土重來的風險，若再度實施大範圍的封鎖措施，將扭轉油量增長的走勢」。

數據顯示，二疊紀盆地4月已鑽探但尚未完工的油井數增加28口，至3,464口，為去年9月以來最多，顯示一旦恢復的情況趨穩，產油業者將有足夠的設施來開採石油。