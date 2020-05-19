夏普營業利益連兩年衰減 戴正吳卸社長 雙領導制成形

鴻海旗下夏普19日公布財報，上一個會計年度的營業利益挫跌37%，夏普是蘋果的供應商之一，為蘋果生產感測元件、相機模組和iPhone使用的螢幕。5月初，夏普已對年度獲利疲軟提出示警，因新冠肺炎爆發打亂顯示器面板和其他元件的供應鏈。

日經新聞報導，夏普也在19日公布高階人事異動，現任會長兼社長戴正吳將卸下社長職務，擔任會長兼執行長；現任副社長、執行董事野村勝明，6月25日起出任社長兼營運長。

夏普暫未公布本會計年度的獲利展望，主因疫情衝擊的不確定性。該公司表示，年度財測的預測在今年8月會較為明確，屆時才將披露。

夏普上季營業損失136億日圓，不如前一年同期的獲利158.9億日圓；上季淨損314.8億日圓，前一年同期為淨利11.5億日圓；上季淨營收5,156.7億日圓，年比下滑18%。

截至3月底止的會計年度，夏普全年營業利益為527億日圓（4.91億美元），連續兩年衰減。