黑五提前到？成衣價格暴跌12% 實體店經營不下去

新冠肺炎疫情重創國內各大產業，就連成衣業也受到影響；根據最新奧多比數位經濟指數(Adobe Digital Economy Index)顯示，4月份成衣價格暴跌12%，是五年來與同月份比較，下跌幅度最多的一次，這樣的價格一般都是在節慶假日才會有的促銷價，而3月份至4月份的平均價也下跌2.9%，這個跌幅是以往的四倍；網路銷售則躍升34%，但價格也低很多。

奧多比指數的顧客分析與行銷副總裁柯普蘭(John Copeland)說：「4月份成衣的價格促銷，已經達到類似年度黑色星期五到網購星期一這段期間的模式。」

柯普蘭還補充說，通常每年的5月至6月會有清倉活動，同時也會藉此帶動其他商品的銷售成長，但因為疫情的影響，導致消費習慣出現短期或長期性的變化。

由於各家商店陸續關閉造成網路商店崛起，零售業者更因此需要鞏固實體店面來穩定消費需求，柯普蘭說：「電子銷售的快速成長對成衣業、電子產品以及生活用品的影響甚大；4月份的數位經濟指數就顯示，這些產業中一些公司已經開始改變策略」；富國銀行(Wells Fargo)做的一項調查發現，有70%的消費者表示，他們將會有一段時間不再到實體店面消費。

此外，網路消費的成長可以從疫情爆發前的25%上漲到30%，還有四分之三的消費者表示，相較於疫情之前現在他們寧可減少花費，估計大約有10%的消費需求會就此消失，不過對美容及非運動型成衣的產品的需求仍存在。資深分析師伯路丘(Ike Boruchow)指出：「根據我們的研究來看，消費行為可能需要至少九個月才能達到『新常態』。」