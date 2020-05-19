網路犯罪報告：網攻激增 動機多為財不為刺探

美國寬頻及電信業者威瑞森通訊（Verizon）今天公布網路犯罪年度報告指出，去年資料外洩最主要的動機是為財，而非刺探。

報告檢視81國超過3萬2000起事件、近4000例經證實的資料外洩後，發現10起外洩約9起出於金錢動機。

威瑞森商業2020數據侵駭調查報告（VerizonBusiness 2020 Data Breach Investigations Report）發現，經證實的資料外洩較前一年多1倍，而在人們因新冠肺炎疫情不得不留在家中的同時，針對企業的網攻預料還會攀升。

報告發現，86%侵駭目的是為財，而非刺探，而有67%的網攻是透過憑證竊取、釣魚、破壞企業電郵發動。

越來越多企業轉往網路，駭客亦然。根據這份報告，針對網路和雲端應用程式的侵駭增加到43%，較前一年多一倍。