聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠病毒是就業殺手！美太陽能產業5年的就業成長歸零
路透報導，新冠病毒的大流行，導致美國太陽能產業五年來的就業成長歸零。
產業領袖周一（18日）表示，在疫情期間，美國砍掉了6萬5000多個太陽能產業工作，這個以遏止氣候變遷為目標領域五年來的就業成長倒轉回原點。
美國貿易公會組織「太陽能產業協會」表示，因商店關門和居家避疫令而無法安裝太陽能設施，導致工作急劇流 失。
該協會表示，由於全國性的裁員和經濟不確定，也導致在太陽能上的支出下滑。
協會會長哈潑表示：「我們仔細檢視我們的前景，以及我們要這個國家如何恢復成長，一個重要的考慮因素是投資同時能解決就業危機和有助於解決氣候危機的產業。」
美國整個經濟體4月流失逾2050萬個工作，是自經濟大蕭條以來受薪工作最急劇的下滑。
太陽能產業協會表示，自2月底以來，太陽能產業流失6萬5000多個工作，大部分是太陽能板安裝人員和技術人員。
這波裁員後預期人力剩下18萬8000多名員工，類似此產業在2014年的規模，與之前預測的30萬2000名員工相距甚遠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言