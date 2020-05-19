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新冠病毒是就業殺手！美太陽能產業5年的就業成長歸零

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
新冠肺炎疫情使得安裝太陽能板的工程延後。圖為加州一名安裝人員。美聯社
新冠肺炎疫情使得安裝太陽能板的工程延後。圖為加州一名安裝人員。美聯社

路透報導，新冠病毒的大流行，導致美國太陽能產業五年來的就業成長歸零。

產業領袖周一（18日）表示，在疫情期間，美國砍掉了6萬5000多個太陽能產業工作，這個以遏止氣候變遷為目標領域五年來的就業成長倒轉回原點。

美國貿易公會組織「太陽能產業協會」表示，因商店關門和居家避疫令而無法安裝太陽能設施，導致工作急劇流 失。

該協會表示，由於全國性的裁員和經濟不確定，也導致在太陽能上的支出下滑。

協會會長哈潑表示：「我們仔細檢視我們的前景，以及我們要這個國家如何恢復成長，一個重要的考慮因素是投資同時能解決就業危機和有助於解決氣候危機的產業。」

美國整個經濟體4月流失逾2050萬個工作，是自經濟大蕭條以來受薪工作最急劇的下滑。

太陽能產業協會表示，自2月底以來，太陽能產業流失6萬5000多個工作，大部分是太陽能板安裝人員和技術人員。

這波裁員後預期人力剩下18萬8000多名員工，類似此產業在2014年的規模，與之前預測的30萬2000名員工相距甚遠。

氣候變遷

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