國務院記者會解謎》打擊中國三重奏之一，美國會怎麼利用台積電？

摘要 1.台積電將赴美設廠，為何美國國務院次卿克拉奇稱此次交易，是改變美國半導體產業的遊戲規則的關鍵？ 2.美國近期積極防制華為，祭出兩大政策：限制中國採購以及厚實自己的晶片生產力。背後打算「三連擊」中國，台積電設廠也是計畫中的一部分。

當中美兩國大打貿易戰時，台灣的「護國神廠」台積電一直試圖保持科技中立，同時供貨給兩方，不捲入這場地緣政治的紛爭。

《紐約時報》（The New York Times）報導指出，由於COVID-19的疫情，讓中美兩國關係再次降到冰點，也更加強化美國要增加晶片自己能力的議題。華盛頓當局目前最要緊的是，如果中國可以向全世界最好的半導體公司買晶片，美國卻無法自製，對美國國家安全而言，是個巨大威脅。

美國因此做出兩大政策方向：限制中國採購以及厚實自己的晶片生產力，這也是台積電不能再隔岸觀火的主要原因。

台積電設廠美國將改變半導體產業的遊戲規則

在15日的電話會議上，美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach）說：「此次台積電赴美投資120億美元設廠的交易，將改變美國半導體產業的遊戲規則。」

他認為，台積電將供應鏈引入美國，意味者將高科技業帶回國內。這種晶圓廠，是促進整個半導體業上下游各種技術產業創建、繁榮的驅動力，有助於未來美國在技術保持領先地位；另外，整個台積電供應鏈可以創造數千個就業崗位，並在整個技術生態系中產生廣泛的漣漪，像是促進美國大學的尖端研究和開發等等。「群聚效應是半導體業獨有的特色，它可以強化整個產業生態系，矽谷之所以成為矽谷也是這個道理。」克拉奇說。

台積電是美「三連擊」中國的一部分

台積電到美國設廠一事，對美國來說，背後有對中國「三連擊」的目的。其一是對華為的制裁再升級，美國商務部已公布最新的外國直接產品規則（FDPR），宣布只要出售美國技術或設計的晶片給華為，必須得到美國政府的許可。

而若台積電生產鏈在美國，便能防止華為逃避美國的出口管制，也能避免華為利用美國的技術，危及國家安全。克拉奇認為，華為利用美國電子設計軟體和製造設備的漏洞，生產自己的半導體，從中獲利，且中國政府要求華為與北京的情報機構合作，對國安有嚴重威脅。

今（18日），《日本經濟新聞》根據多個消息來源報導，傳言台積電已經停止接受來自華為的新訂單，以回應美國限制供貨華為的新禁令，但台積電並未證實此消息。

其二是美國想打造5G的「乾淨通道」。根據克拉奇的說法，這表示未來進入或離開美國的5G數據，都只能透過可信任的設備傳輸。2019年底簽署的《國防授權法》（NDAA），關於5G的乾淨通道，就明訂禁止美國執行機構採購、取得獲續簽任何使用華為、中興通訊和其他中國供應商提供的設備、系統等等。

出口禁令和招攬台積電赴美，勢必會打擊到中國搶佔5G的領先地位。歐亞大陸集團（Eurasia Group）全球技術主管崔歐羅（Paul Triolo）告訴《Barron’s》，美國的種種措施「對華為和中國大陸的5G野心都是重大打擊」。Schulte Research的亞洲策略家兼分析師舒爾特（Paul Schulte）認為，這些措施雖就算沒有撼動中國大陸在5G的領先地位，仍會明顯減緩其技術創新。

其三，則是透過台積電，加強台美關係。美國負責國際安全與防擴散（Bureau of International Security and Nonproliferation）的助理國務卿福特（Chris Ford）在電話會議上直言，華為助長了中共政府侵犯人權的行爲，例如，它為中共在新疆的集中營、和全國各地的監視系統提供技術支持，華為也將這些技術出口到其他專制政權。

克拉奇認為，台灣是一個充滿活力的民主國家，可以藉著台積電與美國的合作，彰顯民主價值的力量，與專制政體抗衡。

夾在中美兩大國之間的台積電，此次一腳踏進地緣政治深水區，也象徵著中美兩國的「科技冷戰」暗潮洶湧。

（參考來源：Barron’s、The New York Times、U.S. Department of State、日本經濟新聞）

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。