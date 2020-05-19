北京傳考慮拿澳洲多種產品開刀 疫情問題引發兩國爭端
彭博引述知情人士報導，若中國大陸決定就澳洲政府要求調查新冠肺炎疫情展開反制，澳洲出口的紅酒、海鮮、燕麥、水果和乳製品在內產品可能成為下手的目標。
據彭博報導，大陸官員編製一份潛在目標產品清單，對這些產品實施的措施可能包括更加嚴格的品質檢查、反傾銷或關稅措施、增加通關程序或拖延時間，並利用輿論宣傳來鼓動消費者進行抵制。
澳洲觸怒北京當局，因為澳洲帶頭呼籲就新冠病毒源頭展開調查，並致函二十國集團（G-20）領袖爭取支持，並敦促國際社會調查野生動物傳統市場（wet market）。
知情人士表示，尚未做最終決定，任何進一步措施將取決於澳洲如何回應中國大陸的反彈。他們說，中國不打算公開承認這些貿易作為和這一爭端有關係。
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