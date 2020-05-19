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澳幣隨澳洲提早重啟經濟 年底前看漲至0.7美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳幣隨商品出口復原走升。白線為澳幣現貨價格，藍線為西太平洋銀行澳洲出口商品指數。（圖表擷自彭博資訊）
澳幣隨商品出口復原走升。白線為澳幣現貨價格，藍線為西太平洋銀行澳洲出口商品指數。（圖表擷自彭博資訊）

資產管理公司Insight Investment看多澳幣走勢，預估今年底前可以上漲到1澳幣兌0.7美元。主要是與歐美比較，澳洲新冠疫情相對溫和，更早重啟經濟。另外，商品行情反彈也有助支撐澳幣。

Insight Investment投資專員Adam Kibble說，澳幣不只兌美元看升，兌歐元預料也會走強，因為歐元區到現在都還忙於控制疫情造成的經濟傷害，「歐洲現在對疫情影響能做的反應，還是非常有限」。

澳幣在今年3月中旬全球疫情緊張高峰時，跌入18年來的最低點，之後開始呈現升值走勢，到目前已經升值約17%。澳幣本季以來，漲幅約5%，表現也比主要同儕好。

澳幣19日盤中小幅升值0.03%，報1澳幣兌0.6526美元。

彭博資訊指出，市場密切關注澳幣的復甦型態，以之做為其他貨幣在「後新冠時代」將如何表現的驗證。澳洲政府以三階段計畫，目標在今年7月以前逐步重啟經濟。在最後階段解除所有管制措施時，澳洲估屆時的單月GDP可恢復到正常時期的六成。

澳洲最大的貿易夥伴中國大陸經濟也比歐美提前重啟，商品需求增溫，亦是有助澳幣推升的因素。

不過澳洲上月就業創歷史新低，需要注意會否妨害經濟復原。澳洲央行預測今年由高峰到歷經疫情，經濟將萎縮10%。

澳洲 疫情

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